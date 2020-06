Torra dice que convocará elecciones cuando esté encarrilada la salida a la crisis

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este miércoles que convocará elecciones cuando esté "encarrilada la salida" de la crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

"Que la gente se ponga en la cabeza que votará cuando crea que tenemos encarrilada la salida a esta crisis", ha recalcado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha llamado a conjurarse para resolver esta situación.

Pese a recordar que en enero ya avisó de que la legislatura no tenía más recorrido político dadas las "estrategias diferentes" que hay entre JxCat y ERC, ha defendido que su responsabilidad es abocar todos los esfuerzos a resolver la crisis y velar por el prestigio y la dignidad de la presidencia de la Generalitat.

Tras evitar precisar si esperará a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su posible inhabilitación para convocar elecciones, ha lamentado que los partidos independentistas --JxCat, ERC y la CUP-- no tengan una estrategia conjunta, algo que considera que se evidenciará en la votación de la prórroga del estado de alarma en el Congreso.

"Me niego a legitimar cualquier acto en el que se sigan usurpando las competencias de la Generalitat. Y lucho por todas las consellerias, no por unas u otras, sobre todo por la de Salud, que no está en manos de JxCat precisamente", ha apuntado Torra, en alusión a ERC.

De cara a los presupuestos de la Generalitat de 2021, ha explicado que todos los departamentos están empezando a trabajar en las partidas, y ha descartado recortes: "Totalmente, llevo semanas insistiendo en que debemos hacer lo contrario".

AL GOBIERNO

Así, ha reclamado al Gobierno que cumpla con las "deudas históricas" y las transferencias que debe a Cataluña, que aumente la capacidad de endeudamiento hasta el 1%, y se acoja al Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) para poder cubrir los 5.000 millones de euros que ha costado la crisis sanitaria en Cataluña.

"El dinero del Mede llega el año que viene, y yo los necesito ahora", ha manifestado Torra, que también ha insistido en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se puedan utilizar los superávits de los ayuntamientos.