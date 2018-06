Torra no ha decidido si irá a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aún no ha decidido si irá el viernes a la inauguración de los Juegos Mediterráneos que se harán en Tarragona, a la que acudirá el Rey: "La agenda del presidente no está cerrada. Aún no está decidida la asistencia", ha explicado la portavoz del Govern, Elsa Artadi.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha argumentado este martes que el Govern sigue disgustado con el monarca porque considera que, en su discurso del 3 de octubre de 2017, tomó partido "a favor de la violencia contra los ciudadanos" en las cargas policiales el 1-O.

"La monarquía ha decidido ser parte en un conflicto", según Artadi, que ha asegurado que el sentimiento de la Generalitat hacia la Corona y específicamente hacia Felipe VI es ampliamente compartido por la sociedad catalana.

Para demostrar que el descontento es generalizado en Cataluña, Artadi se ha referido a una encuesta reciente del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) en la que "un 60%" de los encuestados puntuaron con un 0 sobre 10 la labor del monarca.

Así, el Govern ha expresado este martes su malestar con el Rey, lo ha emplazado "a reflexionar sobre la percepción que se tiene en Cataluña de la institución" y ha concluido que en los próximos días se sabrá si Torra va a la inauguración del viernes.

Vaya o no Torra, Artadi ha asegurado que el compromiso del Govern con esta competición es total y ha recordado que el presidente catalán tiene previsto viajar este miércoles a Tarragona para la inauguración de una instalación vinculada con los Juegos.

¿GESTOS?

Preguntada por si esperan gestos de Felipe VI, Artadi ha respondido que "a todo el mundo le gustaría", y que el Govern tiene la mano tendida siempre que exista primero esta reflexión de la Corona sobre el papel que desempeñó en octubre de 2017.

"Hay margen para la mejora. Que ellos recapaciten", ha dicho la portavoz, que ha asegurado que no es el Govern quien tiene que definir qué gestos espera de la Monarquía para una mejora de las relaciones, sino la propia institución.

JUAN CARLOS I

Artadi ha asegurado que hubo un tiempo en que tanto el actual Rey como su padre, Juan Carlos I, mostraron su determinación de "respetar la voluntad del pueblo de Catalunya", y ha añadido que esta es la situación de normalidad con la que se sentiría cómoda la Generalitat.

Preguntada por las manifestaciones en contra del Rey que hubo en Barcelona con motivo del Mobile World Congress, Artadi ha respondido que "la gente tiene derecho a manifestarse y expresar sentimientos" y ha recordado que no eran protestas organizadas por el Govern.

"Lo que no se puede a estas alturas de la vida es silenciar a la ciudadanía", ha continuado, y ha insistido en que el Govern siempre estará abierto al diálogo tanto con el Gobierno central como con la Corona aunque existan diferencias evidentes.