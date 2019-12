Torra decidirá si acude a la Conferencia de Presidentes cuando reciba la invitación formal

Budó se ha referido a la llamada de Sánchez a Torra de este martes por la mañana y, en respuesta a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que en ese contacto telefónico solo se ha hablado de un encuentro bilateral entre ambos.

"No se ha hablado en la llamada ni se nos ha trasladado formalmente, por lo que no tenemos invitación y no contemplamos el calendario. Lo que se nos ha trasladado es diálogo bilateral", ha subrayado.

Fuentes del Palacio de Moncloa han explicado este mismo martes que Sánchez convocará una Conferencia de Presidentes autonómicos en el Senado para rebajar tensiones territoriales con el objetivo de que se celebre todos los años y que lo comunicará formalmente en un eventual debate de investidura.

Repreguntada por si Torra acudirá al encuentro, Budó ha replicado: "Cuando se produzca la invitación valoraremos la oportunidad de asistir o no a la conferencia. Nosotros los que valoramos ahora es el encuentro bilateral que es lo que hoy le ha trasladado el presidente Sánchez".