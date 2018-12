Torra defiende a Mossos y avisa:"No se pueden atacar los cordones policiales"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido a los Mossos d'Esquadra de las críticas de la CUP y, aunque ha precisado que se revisará si ha habido mala praxis por parte de algún agente, ha avisado: "No se pueden atacar los cordones policiales como se atacaron" el 6 de diciembre.

"Cualquier actuación al margen de los protocolos establecidos será expedientada y sancionada", ha sostenido en sesión de control parlamentaria, donde ha admitido que hubo imágenes de la actuación policial del pasado 6 de diciembre en Girona y Terrassa (Barcelona) que no le gustaron.

Sin embargo, ha subrayado Torra: "No podemos caer en provocaciones de la ultraderecha. No se puede atacar los cordones policiales como se atacaron y no se pueden tirar vallas como se tiraron".

En cambio, a juicio del diputado de la CUP Carles Riera lo que hubo fue una actuación "desproporcionada" de las Brigadas de Intervención de los Mossos, la Brimo, equiparable con las cargas que la Policía Nacional y la Guardia Civil efectuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

A su juicio, estas actuaciones responden a un modelo de orden público basado en la "incompetencia política y prepotencia policial".

"¿Seguirán dando palizas y reprimiendo?", ha agregado Riera, que ha pedido a Torra que aclare si se ha movilizado a todas las unidades de intervención de la policía catalana con vistas al próximo 21 de diciembre, en el que diversas organizaciones independentistas han convocado movilizaciones coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona.

"No pongamos a los mossos en el 'pim pam pum' de la política", ha insistido Torra, que ha calificado como "excepcional" el trabajo diario que hace la policía catalana.

A su juicio, la solución para evitar que se repitan situaciones como las que ahora son objeto de polémica pasa por intensificar la mediación y la prevención, por lo que en los próximos días se activará una "mesa de interlocución en el entorno de la mediación".