Torra no descarta avalar a Sánchez si abre una mesa de diálogo en la que pondrá la autodeterminación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha descartado este martes que JxCat dé su aval a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si éste abre una mesa de diálogo con Cataluña "en la que se pueda hablar de todo" y en la que avisa que el Govern pondrá la autodeterminación.

"Lo que es seguro es que nuestros votos no son a cambio de nada. Estamos a la espera de conocer la nueva propuesta" de Sánchez, ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha explicado que es el presidente en funciones el que debe buscar los avales para ser investido y decidir si quiere contar con los apoyos independentistas haciendo una propuesta.

El presidente ha reclamado un diálogo serio con el Gobierno del Estado tras analizar que la aritmética parlamentaria que han arrojado las elecciones generales da más peso a las formaciones independentistas --aunque los socialistas no quieren depender del independentismo y hay otras opciones-- y ha advertido de que no aceptará esa eventual negociación "para hacerse la foto" porque eso ya lo han hecho.

Sánchez ha reclamado durante la campaña electoral un diálogo entre las fuerzas catalanas para dirimir un conflicto que considera que no se da entre Catalunya y el resto de España sino que ve un problema de convivencia entre catalanes.

RESPUESTA A LA SENTENCIA DEL 1-O

Preguntado por la falta de acuerdo en Catalunya, Torra se ha referido a la falta de acuerdo entre los partidos independentistas para dar una respuesta conjunta a través de una resolución política a la sentencia del 1-O.

"Pido disculpas porque no hayamos sido capaces de que todos juntos hayamos dado una respuesta política a la altura" a la sentencia; algo que sí cree que está dando una parte de la ciudadanía en la calle, ha expresado.

Ha recordado que él, como presidente de la Generalitat, ha dado una propuesta propia --validar la independencia de Catalunya en esta legislatura--, pero ha recordado que el acuerdo es crear una mesa de dialogo entre los grupos "autodeterministas"para hacer una pacto nacional en el que se acuerde cuál es la vía a seguir; una mesa en la que el transmitirá su propuesta aunque está dispuesto a escuchar al resto.

Lo que sí que ha descartado es un avance electoral porque cree que sí que hay consenso en dar una respuesta basada en la autodeterminación, la amnistía y en el refuerzo de las instituciones catalanas.

"En estos momentos, con la intensidad del momento y estas protestas creo que es el momento de fortalecer las instituciones, no de elecciones", ha zanjado el presidente, que ha insistido en poner en marcha la mesa de los partidos a favor de la autodeterminación lo antes posible para acordar la nueva hoja de ruta.

No ha querido contestar a si descarta la vía unilateral porque considera que "lo importante ahora no es el instrumento, sino volver a marcar un horizonte de futuro" y ha llamado a no repetir los errores del pasado.