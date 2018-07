Torra no pedirá el acta a los diputados suspendidos y ve "indecente" la decisión

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que no pedirá el acta a los seis diputados suspendidos de cargo público por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y ha considerado que esta decisión, que ha calificado de indecente, "ataca directamente a la soberanía del Parlament".

Lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa desde Edimburgo (Escocia) junto a la exconsellera Clara Ponsatí y su abogado, Aamer Anwar, después de haberse reunido con ella.

"Volvemos a ver de nuevo cómo la separación de poderes en España es un mito" y la lucha de Cataluña no es contra el Gobierno sino contra el conjunto de poderes estatales, ha dicho el presidente catalán sobre la decisión de Llarena.

Torra, que se reunirá esta tarde con la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, y con políticos escoceses, ha dicho que Cataluña puede "aprender mucho" de cómo el gobierno escocés está gestionando un segundo referéndum y debatirá con los dirigentes escoceses sobre el apoyo que pueden dar a Cataluña.

No hablará con Sturgeon sobre la situación judicial de Ponsatí porque ha subrayado que la justicia escocesa es independiente y Sturgeon no intervendrá en el caso: "Estamos en Escocia, no en España".

Ha reconocido que para Cataluña es "muy difícil" cambiar la postura que tienen sobre el proceso soberanista algunos países europeos, pero sí pueden dirigirse directamente a los ciudadanos del continente apelando a los derechos humanos, ha dicho.

"HAY FRANQUISMO EN LAS CALLES"

"El independentismo catalán ha hecho que Europa ponga su atención en lo que está pasando en España y se dé cuenta de que en España aun hay franquismo en las calles, hay revueltas fascistas y una regresión democrática", ha alertado Torra, para quien España debe decidir si quiere ser Escocia o Turquía.

Ponsatí ha agradecido a Torra el apoyo que supone haberla visitado y ha dicho que en este proceso judicial sus derechos humanos "no es que estén amenazados, es que están destruidos".

Además, el presidente catalán ha defendido a la exconsellera de las críticas recibidas por sus declaraciones sobre que el Govern iba de farol con la independencia: "Damos la bienvenida a estas críticas porque nos ayudan mucho a encontrar el camino correcto".

"Cuando expresa sus opiniones nos hace pensar a todos y que reconozcamos que hay cosas que hemos hecho bien y otras en las que es necesario avanzar", ha apuntado.