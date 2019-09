Torra critica que la "inestabilidad" política en España "ahoga" a Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado que la "inestabilidad" en España "ahoga" a Cataluña, en el plano político porque el "desgobierno" perjudica el diálogo necesario para resolver el conflicto catalán, y en el económico, por la ausencia de inversiones y transferencias.

"Somos el objetivo de un ahogo político, eso creo que ha quedado muy claro desde el 27 de octubre (de 2017), pero también de un ahogo económico, descarado y nada disimulado. Es gracias a la resistencia, al sobreesfuerzo, la vitalidad y el emprendimiento del país que conseguimos superar esta situación", ha dicho en su intervención inicial con motivo del Debate de Política General en el Parlament.

Para Torra, la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre evidencia la "alergia" que hay en España a "entenderse con el que es diferente".

"¿Qué les pasa en España? ¿Qué les pasa en el Congreso que no se pueden poner de acuerdo si no es para defender la unidad de España? ¿Por qué no ha habido ningún Gobierno de coalición en el Estado desde el franquismo? Yo me pregunto, ¿quién es quien tiene dificultades reales con la cultura del pacto y el acuerdo? ¿Quién tiene alergia a entenderse con el que es diferente?", ha subrayado el presidente catalán.

Por esto, tras destacar que desde que es president -mayo de 2018- ha habido "tres legislaturas españolas", ha ironizado: "Cuando alguien hable de inestabilidad en Cataluña me arrancará una amplia sonrisa".

Y, al término del primer bloque de su intervención, se ha referido a las palabras del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que dijo que "no dormiría por las noches" si hubiera exigido las exigencias de Unidas Podemos para formar Gobierno.

"La pregunta que a mi no me deja dormir por la noche es: ¿qué potencial tendría este país si se librara de estos obstáculos a su progreso? ¿Qué no seríamos capaces de hacer y cómo podrían ser los servicios de Cataluña sin esta mochila pesada que nos queréis hacer llevar los defensores de la España eterna?", ha zanjado.