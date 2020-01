Torra insiste en que sigue siendo diputado y presidente pese al TS: "No nos vamos a echar atrás"

Lo ha dicho en una declaración institucional en la delegación del Govern en Girona, en la que ha asegurado que "no hay ningún cambio respecto al 3 de enero y a la decisión que el pleno aprobó al día siguiente, el 4 de enero".

Torra se refería a su comparecencia el 3 de enero en la que se manifestó en los mismos términos al conocerse el dictamen de la JEC, y al pleno que se celebró el 4 a petición del presidente que le ratificó como diputado y jefe del Ejecutivo catalán.

Tras ello, Torra pidió medidas cautelares al Supremo para que no se aplicara el dictamen de la JEC a la espera de que el mismo Supremo se pronunciara sobre la cuestión de fondo --sobre si ratificaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le inhabilitaba por mantener la pancarta del lazo amarillo en la fachada de la Generalitat, durante un periodo electoral--.

Después de que el Supremo haya rechazado la petición de Torra y haya pedido aplicar su inhabilitación como diputado sin esperar a dictar sentencia firme, Torra ha replicado: "Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y así lo votó el Parlament, en la investidura y ratificándolo el 4 de enero".

El presidente también se ha referido a que la Mesa del Parlament también lo ratificó por considerar que la JEC no era competente para inhabilitarlo, y que había que esperar al Supremo, y lo hizo apoyándose en un informe de los letrados de la Cámara, y, entre otros, con el aval del PSC.

Sin embargo, tras esta decisión, el PSC es uno de los grupos que ha solicitado en la Junta de Portavoces celebrada este mismo jueves un nuevo informe a los letrados por si la decisión del Supremo modifica la postura de los juristas respecto a la condición de diputado de Torra.

Para el presidente, este último episodio judicial no modifica su situación: "No ha afectado a nada desde estas decisiones y no nos vamos a echar atrás".