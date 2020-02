Torra insiste en la figura del mediador y recuerda que Parlament la ha votado

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste en reclamar que en la mesa de megociación entre los gobiernos español y catalán exista un mediador, y ha recordado que el Parlament ha votado a favor de que se establezca esta figura.

En una entrevista que publica este domingo el diario El Punt Avui, Quim Torra se refiere a la mesa de negociación, que está previsto que se constituya este mes de febrero, y apunta: "Si se decide que por los antecedentes y las garantías se necesita la figura del mediador internacional, lo plantearé".

Sobre la advertencia lanzada por ERC de que esta cuestión del mediador no puede ser una condición que encalle el diálogo, Torra afirma que, puesto que "el Parlament ha votado que hace falta un mediador", él cree que "tanto la CUP como ERC cumplirán con aquello que han votado", puesto que "no podemos jugar a votar cosas que después no tiraremos adelante", asevera.

El presidente de la Generalitat niega que JxCat se empecine en la figura del mediador porque desea que el diálogo "descarrile", y señala que si insiste en esta cuestión es porque desconoce "qué Pedro Sánchez" encontrarán "de aquí a tres meses".

"Teniendo en cuenta que también votó el 155 uno se puede preguntar ante qué Pedro Sánchez estamos", apunta, ya que él se ha encontrado "con diversos: el que no me cogía el teléfono y el que ahora me llama, el que votó el 155 y el que dice que esto es un conflicto político".

En este punto, Quim Torra advierte de que nadie debería pretender que en la mesa de negociación "se hable de Cercanías" puesto que en dicha mesa de lo que se tiene que hablar "es del conflicto político".

Sobre las próximas elecciones catalanas, el presidente de la Generalitat vuelve a señalar que no piensa anunciar la fecha de la convocatoria hasta después de ser aprobados los presupuestos para evitar que "el partidismo" y el "electoralismo" interfieran en la aprobación de los propios presupuestos, pero también en el proceso negociador con el Estado.

Ha confirmado, sin embargo, que no piensa volver a ser candidato, aunque el Tribunal Supremo revocara la sentencia que lo inhabilita, y sobre el cabeza de lista de JxCat se ha limitado a señalar que será "el que el espacio decida".

Ha querido dejar claro, en cualquier caso, que no se plantea alargar la legislatura hasta el otoño para dar tiempo al espacio postconvergente para que se organice, ya que él nunca tomará una decisión "por motivos partidistas".