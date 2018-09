Torra se abre a negociar una subida de IRPF con CUP y comunes en presupuestos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha mostrado hoy abierto a negociar una eventual subida del tramo autonómico del IRPF con la CUP y los comunes para conseguir su apoyo a los próximos presupuestos del Govern.

En declaraciones a TV3, Torra ha reconocido que, "probablemente, para poder tirar adelante" los presupuestos de la Generalitat para 2019, los grupos parlamentarios con los que negociará el Govern "pedirán" nuevos impuestos o una reforma del IRPF.

"El Govern está dispuesto a entrar en la negociación, claro que sí", ha subrayado.

Torra ha destacado que el Govern "trabaja para aprobar los presupuestos", aunque "a nadie se le escapan todas las dificultades del mundo" que tendrá para aprobarlos, ya que como mínimo necesita el aval de la CUP.

"La CUP ha dicho que no nos da apoyo, pero como yo siempre intento buscar el apoyo de la CUP, lo volveremos a intentar una y otra vez. Y también queremos negociar los presupuestos con los comunes", ha señalado Torra, que ha dicho que en caso de que no se aprueben los presupuestos no tiene "ninguna intención de convocar elecciones anticipadas".