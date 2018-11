Torra pide oficialmente una reunión de su ejecutivo con el Gobierno el 21 de diciembre en la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha propuesto este martes por carta celebrar una reunión entre su ejecutivo y el Gobierno central el viernes 21 de diciembre en el Palau de la Generalitat, aprovechando que ese mismo día se celebrará en Barcelona el Consejo de Ministros.

Lo ha planteado a través de una carta del director de la Oficina de Torra, Josep Rius, al director de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, recogida por Europa Press y donde propone que la reunión sea para "aprovechar cualquier ocasión para tratar a fondo y rigurosamente el grave conflicto político existente".

La Generalitat ya propuso esta reunión "de gobierno a gobierno" --con presencia de todos los consellers y los ministros-- cuando se hizo público que el Consejo de Ministros se iba a reunir en Barcelona, y este martes Torra lo ha formalizado por carta y ha propuesto que el encuentro se celebre en la sede del Govern.

La carta de Rius a Redondo recuerda que en el encuentro Torra-Sánchez del mes de julio ambos manifestaron "la voluntad de buscar una vía de diálogo que permitiera la negociación necesaria para resolver el problema político" en Cataluña.

Finalmente, en la misiva, la Generalitat de Cataluña se pone a disposición del Gobierno para "hablar de la preparación" de este encuentro entre consellers y ministros y concreta que espera una respuesta a la propuesta por parte del Ejecutivo central.

FORMALIDAD

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha explicado que no han recibido ninguna comunicación oficial de que el Consejo de Ministros se reunirá en Barcelona, por lo que el Govern sí quiere que quede constancia por escrito y formalmente de que propone esta reunión entre ejecutivos.

Artadi ha destacado que la Generalitat tendrá siempre "toda la disponibilidad" para hablar con el Ejecutivo de Sánchez, aunque ha lamentado que el presidente del Gobierno no ha dado ningún paso firme para resolver la situación de Catalunya, a su juicio.

La Generalitat afirma que no ha visto "nada diferente" de Sánchez hacia Cataluña respecto a lo que hizo su predecesor, Mariano Rajoy, pero aun así ha asegurado que no se cierra al diálogo y a encontrar una solución que pase por la vía política y no la judicial.

La también consellera de Presidencia ha rechazado poner una fecha límite para que Sánchez se pronuncie sobre si quiere esta reunión entre ejecutivos, y ha asegurado que tiene hasta "el 21 de diciembre" para dar una respuesta definitiva.