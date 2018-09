Torra dice que nunca ha pedido a Sánchez que medie ante Fiscalía por el 1-O

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, asegura que nunca ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé instrucciones a la Fiscalía para modificar la calificación del delito de rebelión en torno al 1-O, una cuestión que ha generado hoy un rifirrafe entre el conseller Pasqual Maragall y la ministra Meritxell Batet.

"Yo creo que debe archivarse esta causa (la del 1-0) o que la Fiscalía efectivamente reconozca que todo esto fue un montaje y que por lo tanto pida la absolución y el archivo de los procedimientos. Pero no vamos a negociar por los presos políticos", ha asegurado Torra en declaraciones a Efe.

Preguntado sobre si le ha pedido directamente a Sánchez que intervenga para que la Fiscalía cambie su acusación de rebelión contra los políticos independentistas presos, Torra ha respondido: "No, porque precisamente los presos políticos me pidieron que no interviniera"

Y ha abundado en este razonamiento al decir que "esto quiero que quede muy claro, porque ellos (los presos) nos pidieron que ellos no iban a ser la moneda de cambio de nada".

Se da la circunstancia de que la cuestión en torno a si se dieron o no instrucciones a la Fiscalía por parte del Gobierno para abordar el caso de los políticos presos ha originado hoy un rifirrafe dialéctico entre el conseller de Exteriores, Pasqual Maragall, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

Ernest Maragall ha asegurado que la ministra de Política Territorial le dijo que el Gobierno podía "formular la política criminal" del Estado y dar "instrucciones" a la Fiscalía en la causa del proceso soberanista.

"El Gobierno del Estado me lo dijo directamente, nos lo dijo en la Comisión Bilateral cuando planteamos esta cuestión", ha dicho el conseller en declaraciones a Onda Cero, en alusión a "formular la política criminal del Estado y trasladarla a los Fiscales para que la apliquen a la Fiscalía en su conjunto. Esa es la obligación y lo que la ley establece como obligación para el Gobierno del Estado".

Preguntado sobre quién del Gobierno le transmitió que el Ejecutivo central puede dar instrucciones a la Fiscalía sobre esa cuestión, el conseller ha insistido en que "lo dijo la ministra Batet porque su función es representar al conjunto del Gobierno en esa reunión" de la comisión bilateral.

Por su parte, la ministra Batet, ha desmentido "rotundamente" que haya dado instrucciones a la Fiscalía para que rebajara las acusaciones contra los líderes independentistas, como ha asegurado el conseller de Exteriores de la Generalitat.

En declaraciones a los medios, Batet ha asegurado que las declaraciones de Maragall son "absolutamente falsas" y le ha exigido que "lo aclare y rectifique sus propias palabras".

Batet ha afirmado que "tanto en público como en privado, todos y cada uno de los miembros de este Gobierno hemos dicho exactamente lo mismo: máximo respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas, porque es una autonomía garantizada constitucionalmente".