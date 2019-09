Torra no pedirá al Parlament que cambie el pleno y medita si ir o no a juicio

El presidente catalán, Quim Torra, no tiene previsto pedir al Parlament que mueva el pleno del debate de política general, de los días 25 y 26 de septiembre, y medita si acudir o no al juicio por desobediencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para las mismas fechas.

"(El president) todavía no ha decidido ni anunciado qué va a hacer, pero decida lo que decida tendrá al Govern a su lado apoyándole", ha apuntado la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó.

La Junta de Portavoces del Parlament ha acordado este martes mantener el pleno del debate de política general los días 25 y 26 de septiembre, pese a que coincide con el juicio a Torra por no haber retirado a tiempo los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral.

Después de que el TSJC haya rechazado cambiar la fecha del juicio, Budó ha asegurado que el Govern no prevé pedir a la cámara catalana que altere su calendario.

Hace unos días, Torra abrió la puerta a la posibilidad de no comparecer ante el TSJC: "No ir sería poner de manifiesto que te has de plantar, cuando hablamos de confrontación democrática de qué hablamos, de que nos plantamos ante un Estado autoritario y represivo", señaló.

Y añadió: "Quien tiene un problema es el TSJC, hemos de saber si se respeta la separación de poderes, mi respuesta de si voy al juicio hay que entenderla en el marco en que nos movemos".

Aunque ha asegurado que en la reunión de Govern el president no ha dicho qué va a hacer, la portavoz del ejecutivo catalán ha subrayado que Torra sí que ha pedido "respeto a la separación de poderes", ya que sostiene que el debate de política general ya estaba previsto para esas fechas, aunque desde el TSJC se haya destacado que no figuraba en la agenda oficial de la cámara.