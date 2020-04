Torra, sobre permiso a los políticos presos: "No sé por qué tanta crueldad"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrado este jueves su indignación por la denegación de un permiso para que los líderes independentistas presos pasen el confinamiento por el coronavirus en sus casas: "No sé por qué tanta crueldad", ha afirmado.

Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas han denegado a los presos independentistas el permiso para pasar el confinamiento en sus casas, algo que sí han permitido a una quincena de reclusos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

La Generalitat anunció el martes que estudiaría los resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, pero el Tribunal Supremo advirtió que si se enviaba a casa a los líderes del "procés", los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.

Desde Twitter, Torra ha comentado un tuit del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que advertía: "Nada ni nadie nos hará renunciar a la lucha por compartir la vida y salir reforzados de esta crisis".

"Presidente y amigo Jordi Cuixart, no sé cómo decírtelo, de veras. No sé por qué tanta crueldad, no sé por qué tanta injusticia, amenazas. Jordi, querido amigo, con los demás compañeros, no entiendo cómo se puede haber endurecido tanto el corazón de los hombres. A tu lado, a vuestro lado, fraternalmente", ha escrito el president.