Torra no cree que presos deban pedir indulto porque "sería aceptar un delito"

El presidente catalán, Quim Torra, ha asegurado que él "no contempla" que los dirigentes independentistas encarcelados deban pedir un indulto al Gobierno, ya que, ha dicho, "sería aceptar que han cometido un delito" y ellos "no son culpables de nada" y no han de "defenderse de nada, sino acusar al Estado".

Torra ha comparecido hoy en rueda de prensa para presentar los ejes de acción del Plan de Gobierno de la presente legislatura, después de la reunión semanal del ejecutivo catalán, que ha aprobado su hoja de ruta para los próximos años.

Durante su comparecencia, el presidente ha sido preguntado sobre las palabras de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, en las que dijo ser partidaria de que se indulte a los líderes independentistas en caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo.

Torra ha recordado que ni la propia Cunillera "sabe bien lo que dijo, dijo una cosa y después otra", en referencia a que la delegada puntualizara posteriormente en un comunicado que cualquier "especulación" sobre lo que suceda una vez se dicte la sentencia del "procés" sería "prematura" y apostó por "no hablar de futuribles que no ayudan a solventar los problemas actuales".

El presidente de la Generalitat ha considerado que "ningún preso político en sus declaraciones ha dicho que quiera pedir nunca un indulto y creo que es la decisión correcta. No son culpables de nada", ha aseverado, opinando además que "solicitar un indulto sería aceptar que se ha competido un delito".

Torra ha ceñido las declaraciones de Cunillera a la "política de palabras y la retórica", además de insistir en que "ningún preso haya dicho que se quiera acoger ni yo considero que lo deban hacer, porque no hemos venido a defendernos de nada, sino a acusar al Estado, porque votar no es delito. El delito es que te peguen por ejercer la democracia".

Torra ha aludido directamente al que fuera secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la jornada del 1 de octubre, reprochando que éste "no ha recibido ninguna sanción" y, en cambio, "se condecoran a policías que se atrevieron a pegar y lanzar por escaleras a ciudadanos".

Torra ha calificado aquellos hechos de "intolerables desde el punto de vista democrático y de derechos civiles" y ha recalcado que él "nunca negociará en nombre de los presos", ya que ellos mismos le pidieron que "no querían ser moneda de cambio de nada".

Por otro lado, sobre las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acerca de que si el juicio a los líderes independentistas se retrasa mucho "no sería lógico alargar la prisión preventiva", Torra ha sido tajante: "Lo que sería lógico y justo es que mañana los presos políticos y los exiliados pudieran estar en casa. Es la única lógica posible en este proceso".