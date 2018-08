Torra rechaza adelantar elecciones y reclama unidad ante "brotes fascistas"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rechazado hoy adelantar elecciones en Cataluña, ha anunciado un "acuerdo" con ERC respecto a los diputados suspendidos en el Parlament, aunque sin dar detalles, y ha reclamado por otro lado "unidad" ante los "brotes fascistas" que retiran lazos.

En una entrevista con el diario digital Vilaweb, ha descartado la posibilidad de un adelanto electoral: "No veo que sean necesarias estas elecciones porque hay una dirección clara y estamos de acuerdo, en los puntos esenciales, en lo que hemos de hacer estos meses próximos".

Torra ha resaltado que su gobierno arranca el curso "muy fuerte" y que los partidos "han hecho los deberes este verano", como por ejemplo para superar las "desavenencias" en el Parlament, y como muestra de ello ha anunciado un "acuerdo" con Esquerra para "resolver" la cuestión sobre la renuncia de los diputados suspendidos, aunque ha evitado concretar más al respecto.

Preguntado sobre la actitud de Ciudadanos, el president ha confesado su "preocupación" por lo sucedido este verano y ha incidido en "la necesidad de que, como un solo pueblo, estemos unidos frente estos brotes fascistas, estos grupos de intolerantes, que actúan de noche, encapuchados y con armas, y que cualquier policía normal del mundo detiene e identifica".

"Ahora la Fiscalía quiere investigar a los Mossos por haber hecho el trabajo que les toca hacer. Eso indica hasta qué punto malvivimos en un Estado que no nos toca. No puede ser que la Fiscalía investigue a los Mossos y no la violencia del 1-O o qué pasa en las manifestaciones fascistas en el Valle de los Caídos", ha señalado.

Torra, que ha recordado al Gobierno que en la Junta de Seguridad de Cataluña "se habla de seguridad" y no de convivencia, ha pedido ser "muy conscientes de qué grupos políticos aprovechan y manipulan cualquier oportunidad en su intención de fractura social".

Ha descartado asimismo otro referéndum, ya que "esa pantalla nosotros ya la hemos pasado", y, en cambio, ha instado a hallar la "palanca que permita hacer efectiva la república".

En este sentido, ha avanzado detalles de la conferencia política que protagonizará el martes 4 de septiembre bajo el título "Nuestro momento", una conferencia que "no será una hoja de ruta", pero que servirá para "retomar la iniciativa", analizar el escenario actual, hacer autocrítica y ofrecer "pistas" de cómo el Govern encarará los próximos meses y las "vías de acción republicana".

Por último, ha asegurado que la Generalitat "mantendrá siempre abierta la puerta a la negociación" con el Gobierno y a "cualquier encuentro bilateral", aunque ha advertido: "No iremos a hacernos fotos ni a continuar en retóricas que no nos lleven a ningún lugar".

Y de cara a su segunda reunión con el presidente del Gobierno, ha pedido a Pedro Sánchez "explicar muy bien a los catalanes cuál es el proyecto que tiene", y ha avisado de que ofrecer "una reforma del Estatut o una competencia aquí o allá" es "no interpretar de forma razonable dónde está el pueblo de Cataluña".