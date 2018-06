Torra firma su renuncia al cargo en la Fundación Princesa de Girona

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha firmado hoy su renuncia como vicepresidente de honor de la Fundación Princesa de Girona, horas antes de coincidir con el rey en Tarragona en la ceremonia de inauguración de los Juegos Mediterráneos.

Torra ha colgado en las redes sociales un vídeo en el que aparece firmando la carta de renuncia dirigida al presidente del patronato de la Fundación Princesa de Girona.

En el tuit, Torra da a entender que su decisión va ligada a que no ha sido atendida su petición de que Felipe VI rectificase el discurso que pronunció el pasado 3 de octubre tras los hechos del 1-O: "Ya he firmado mi renuncia al cargo de vicepresidente de honor de la Fundación Princesa de Girona. No haremos como si la situación grave que vivimos en Cataluña no existiese".

Previamente, en una declaración institucional, Torra ha anunciado que asistirá a la inauguración de los Juegos Mediterráneos junto al Rey, aunque de ahora en adelante eludirá los actos organizados "por la monarquía" y tampoco invitará a Felipe VI a los que convoque la Generalitat.