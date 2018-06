Torra replica a Arrimadas que él no pone "condiciones al diálogo"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado hoy a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que él no pone "ninguna condición al diálogo", ha vuelto a invitarla a mantener una reunión para hablar "tranquilamente" y ha defendido la pancarta en favor de los presos colgada en Palau.

Torra ha respondido por carta a la misiva que le envió ayer Arrimadas, quien hoy no ha acudido a la reunión con el presidente catalán al exigir que antes sea retirada la pancarta desplegada en el balcón del Palau de la Generalitat en la que se pide la "libertad de los presos políticos y los exiliados", junto a un lazo amarillo.

En su misiva, Arrimadas manifestaba su "ofrecimiento al diálogo", aunque advertía de que, "si no hay ninguna rectificación, será un claro mensaje de que en realidad no quiere iniciar un diálogo, sino alargar la confrontación".

En su respuesta, Torra recalca su "disposición máxima al diálogo" con todos, "especialmente" con el principal grupo de la oposición en el Parlament, y añade: "En nuestro caso, no ponemos ninguna condición al diálogo".

"No le pediremos a usted o a su partido que renuncien a su proyecto político para poder establecer un diálogo reposado y respetuoso. Estamos seguros de que este diálogo y una actitud menos crispada en el Parlament y en la actuación política es aquello que pide una ciudadanía suficientemente madura para tomar las decisiones que quiera sobre el futuro político de nuestro país", señala.

Tras subrayar que su "preocupación más grande es siempre la radicalidad democrática", Torra afirma que "la democracia no es tan solo el respeto de la ley, sino sobre todo que las leyes sean respetuosas con la voluntad de la ciudadanía", por lo que "adecuar las leyes a esta voluntad es obligación de cualquier gobernante comprometido con la democracia".

Dirigiéndose a la jefa de la oposición en Cataluña, Torra dice que la espera en el Palau de la Generalitat "para poder hablar tranquilamente de cualquier cosa que considere oportuna en el formato que considere oportuno", porque "estos espacios de respeto y de franqueza son imprescindibles para cualquier país con dirigentes maduros y responsables".

Sobre la petición de retirar la pancarta sobre los presos soberanistas, Torra aprovecha para dejar claro que su gobierno será "firme en la defensa de los derechos civiles, los derechos humanos y los derechos políticos de la ciudadanía de Cataluña".

"Los símbolos a los que hacéis referencia en vuestra carta no son ideológicos o partidistas. Son símbolos y proclamas a favor de la democracia, la libertad y los derechos de la ciudadanía que me duele que usted o vuestro partido no puedan compartir", remarca el presidente catalán.

Torra espera que "en las próximas horas" pueda iniciar este "diálogo que merece la población" de Cataluña, que "confía que sus representantes tengan actitudes cívicas y dialogantes".