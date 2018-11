Torra replica a Delgado que no se pedirá el indulto y que no admitirá que se pida a los presos "un solo año de cárcel"

El president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, ha replicado este miércoles a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que los presos independentistas catalanes no pedirán el indulto, y ha asegurado que él mismo tampoco admitirá que se pida a los reclusos "un solo año de cárcel".

En una entrevista concedida al programa 'En Jake' de ETB, recogida por Europa Press, Torra ha respondido, de esta forma, a Delgado que ha asegurado que los líderes del 'procés', en caso de ser condenados, también tienen derecho a ser indultados porque la vigente Ley de Indultos, que data de 1870, no hace excepciones.

Además, el máximo representante del Govern ha rechazado cualquier oferta de Estatut del Ejecutivo del PSOE, porque lo que pretende es un referéndum sobre una "Constitución catalana", y se ha opuesto a que se puedan apoyar las cuentas estatales. "Que vaya a negociar los Presupuestos con la señora Marta Rovira en el exilio", ha apuntado.

Joaquim Torra se encuentra de visita en Euskadi, para reunirse en Vitoria a las 14.30 horas con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y posteriormente mantener un encuentro a las 18.30 horas en San Sebastián con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, momentos antes de que el mandatario catalán ofrezca la conferencia 'Cataluña: soberanía, democracia, libertad' en el Kursaal donostiarra, organizada por la iniciativa ciudadana Gure Esku Dago.

CONSEJO DE MINISTROS EN CATALUÑA

Joaquim Torra ha afirmado que, si se celebra un Consejo de ministros en Cataluña el 21 de diciembre, que no sabe "por qué ni para qué", ha señalado que "parece obvio" que el Ejecutivo de España se reúna con el de Cataluña.

En este sentido, ha apuntado que las conclusiones a las que llegaron Sánchez y él en su reunión en La Moncloa fue la de avanzar en "una relación bilateral" y dar "una solución política" al conflicto catalán.

Torra ha reiterado que en el Parlamento catalán "hay un gran elefante blanco" que no se ve "y que se llama derecho a la autodeterminación de Cataluña y éste es el tema" a resolver. Por ello, ha insistido en que la solución no viene de un nuevo Estatuto.

A su juicio, en Cataluña "se está viviendo la experiencia de lo intolerable" porque "todos los poderes del Estado español han construido una gran causa general contra el independentismo y todos son, en cierto sentido, culpables de la situación" actual porque "se ha llegado a descabezar a sus dirigentes y a atacar una idea".

LA DERECHA Y EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

El president ha manifestado que existe en el Estado "una lucha cainita por ver quién es más derecha" entre el PP, Ciudadanos y Vox, pero ha apuntado que, tras varios meses del Gobierno Sánchez, en Cataluña "se está igual, con presos políticos en la prisión, con exiliados, con que no ha habido ningún avance en el derecho de autodeterminación".

"Nos han enviado un escrito de acusación de la Fiscalía con 214 años de prisión", ha recordado, en alusión al juicio contra los dirigentes independentistas catalanes. "¿Qué ha cambiado de fondo con el Gobierno de Sánchez?. A nosotros ni es que nos preocupe ni nos pueda preocupar la estabilidad parlamentaria de Sánchez", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que el 155 no le "sacará" de la Presidencia de la Generalitat. "Yo prometí mi cargo, con obediencia y lealtad al pueblo y al Parlament de Cataluña, que es donde radica la soberanía el pueblo catalán", ha subrayado.

Joaquim Torra ha asegurado que, gracias a cómo actuaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de encarcelados, "la causa justa de la independencia de Cataluña hoy está más presente que nunca en el mundo".

"En la Generalitat mando yo, pero tengo un líder político de nuestro movimiento, de la coalición por la que me presenté, que era el president Puigdemont, y nosotros nos presentamos con un programa muy claro que era el restablecimiento del presidente legítimo. Y yo trabajo en eso. Para mí el día más feliz, políticamente de mi vida, será el día en el que el president Puigdemont vuelva a la Generalitat", ha añadido.

Torra ha apuntado que "la oferta" a los catalanes del Ejecutivo del PSOE ha sido "214 años de prisión", en referencia a la petición de cárcel para los encarcelados. Por ello, ha explicado que los independentistas de Cataluña tomaron la decisión de "retirarle soporte parlamentario y de estabilidad". "No vamos a votar los Presupuestos. Que los vaya a negociar con la señora Marta Rovira en el exilio", ha señalado.

El máximo representante del Gobierno catalán ha afirmado que "cualquier opción de zanahoria" que se les ha puesto encima de la mesa, "ha acabado despareciendo y ha venido el palo, siempre, permanentemente". Asimismo, no cree que "pueda desprestigiarse el Poder Judicial porque es imposible desprestigiar algo que ha llegado a lo más bajo en cuanto a prestigio", y no solo por la causa catalana, sino también por el impuesto de las hipotecas.

INDULTO

Joaquim Torra ha señalado que los presos independentistas "no van a pedir el indulto porque votar no es delito, organizar un referéndum no es un delito, el delito es que te peguen cuando estás votando, y van a ser juzgados".

En cuanto al juicio del Tribunal Supremo, cree que "no puede ser justo" porque "se han construido" las acusaciones. "El escrito de la Fiscalía es alucinante", ha asegurado.

Torra ha apuntado que su compromiso, en todo caso, "es hacer la república catalana" y ha subrayado que se buscará aprobar "una Constitución catalana". "Las Constituciones se refrendan y habrá un referéndum. No nos hemos puesto un plazo porque ésta es una situación excepcional, en una legislatura de cuatro años, en la que cada día tenemos un procesado y nos amenazan con un 155", ha asegurado.

En su opinión, la sentencia del 'procés' "va a ser un punto de inflexión". "Apelo a las conciencias de hombres y mujeres libres en Cataluña ante unas sentencias que condenan a compatriotas que condenan a compatriotas que pusieron una urna para decidir nuestro futuro. Yo voté a esos gobernantes para que pusieran las urnas, soy tan culpable como ellos", ha subrayado. Por ello, ha reiterado que no admitirá una sentencia que "les condene a un solo día de prisión".

COMO EL LEHENDAKARI AGIRRE

El president de Catalunya ha afirmado que él viene a Euskadi "como vino el presidente Agirre (José Antonio) en su día a Cataluña, a decir que la causa de la libertad de los catalanes es la causa de la libertad de los vascos". "Yo vengo a decir lo mismo, la causa de los libertad de los vascos es la causa de la libertad de los catalanes", ha señalado.

Tras señalar que quizá Euskadi y Cataluña ahora tengan "ritmos distintos", ha asegurado que los vascos tendrán siempre al pueblo catalán "a su lado".

"Entendemos que hay momentos y hay ritmos, pero sí entendemos que esos valores de consensos catalanes que tiene la sociedad catalana, que son tres que aúnan al 80% de la población: el republicanismo (nosotros ya consideramos la monarquía española como una institución impropia de nuestro país, absolutamente desprestigiada), la antirrepresión y el derecho de autodeterminación, que el pueblo vasco comparte con el catalán", ha indicado.