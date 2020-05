Torra reprocha a Sánchez que no responda a su petición de reunión bilateral

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reprochado este domingo a Pedro Sánchez en la reunión con los presidentes autonómicos que no haya respondido a su petición por carta de mantener una reunión bilateral, lo que cree que es una muestra de "falta de respeto institucional".

"Me sorprende que hablemos de cooperación, cogobernación y diálogo y no podamos tener una simple conversación", ha señalado Torra, tras recordar que el pasado miércoles envió la carta a Sánchez solicitando una reunión "urgente" esta misma semana, según han informado fuentes de Presidencia de la Generalitat.

En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Torra le escribe a Sánchez: "Es urgente que tratemos de las necesidades específicas de Cataluña y de las propuesta concretas que hemos ido preparando para un desconfinamiento asimético y progresivo".

"No dejemos pasar más tiempo -añade- sin encarar esta cuestión al máximo nivel y no en medio de unas reuniones de domingo que no permiten entrar hablar ni concretar nada".

El presidente catalán ha trasladado también su preocupación en la reunión de este domingo por cómo se está llevando a cabo el desconfinamiento al considerar que "se está yendo demasiado rápido" y ha pedido que "se tomen las decisiones sin ser prisioneros del calendario".

Una vez más, ha reclamado el retorno de las competencias de la Generalitat y ha advertido que "Cataluña votará no a la prórroga del estado de alarma" si la administración catalana no las recupera.

En esta línea, ha instado a Sánchez, si no acepta la devolución de las competencias, a excluir a Cataluña del estado de alarma o a aceptar que Cataluña se convierta en la autoridad competente en la desescalada.

Además, ha reclamado que los superávits de los ayuntamientos los puedan gestionar ellos mismos y ha pedido que la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público se extienda a la salida a la calle para toda la ciudadanía.

Por último, Torra ha vuelto a criticar que la reunión con los presidentes autonómicos sirva para que se les explique las medidas que el Ejecutivo ya ha adelantado a la ciudadanía y ha pedido que éstas se hagan el sábado.