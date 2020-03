Torra tacha de "falta de respeto" que no se publique el nuevo decreto del Gobierno

"Le he dado todo el apoyo y me he comprometido a aplicarlo estrictamente. Pero esto no puede ser", ha reprochado Torra en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Torra ha reclamado al Gobierno este domingo --en la conferencia del presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos-- un plan de medidas económicas y sociales "que dé seguridad y confianza a trabajadores, empresas y autónomos", y un plan de recuperación que garantice la salida a la crisis.