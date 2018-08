Torra se reunirá el lunes con Puigdemont en Waterloo (Bélgica)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reunirá el próximo lunes día 27 con el expresidente catalán y líder de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), según ha informado hoy la Generalitat.

La reunión entre ambos dirigentes, que será a puerta cerrada a las 15.30 horas, se llevará a cabo en el Martin's Grand Hotel de Waterloo y, una vez finalice, alrededor de las 16.00 horas, habrá una atención a los medios de comunicación.

Un encuentro que se dará justo un día después de que Puigdemont participe este domingo en un coloquio en Edimburgo (Escocia), en el marco del foro internacional Beyond Borders que se celebra este fin de semana.

Invitado por los organizadores del evento, Puigdemont aterrizó ayer viernes por la tarde en Edimburgo procedente de Bruselas para formar parte de dicho coloquio, bajo el título "Where Now for Catalania and Europe" ("Hacia dónde van Cataluña y Europa").

Aunque inicialmente estaba previsto que dicho coloquio se celebrara mañana a las 15.00 horas, finalmente se ha avanzado a las 13.00 horas para evitar problemas en el vuelo de regreso de Puigdemont, según han informado fuentes de la Generalitat.

Se trata del primer viaje de Puigdemont a un tercer país desde que regresó a Bélgica a finales del pasado mes de julio procedente de Alemania.