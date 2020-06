Torra toma las riendas de la desescalada con "máxima prudencia"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves que Cataluña toma las riendas en la regulación de la desescalada y que esta medianoche superará la fase tres para entrar en una "etapa de recuperación" gestionada por el Govern en la que ha pedido mantener la "máxima prudencia".

Torra ha firmado este mediodía un decreto que, a efectos de esta próxima medianoche, designa a la Generalitat como "autoridad competente" en la regulación de la desescalada, incluso antes de que termine el estado de alarma (el 21 de junio).

En una rueda de prensa, Torra ha remarcado que Cataluña inicia lo que ha bautizado como una "etapa de la recuperación" que ya regulará la Generalitat, manteniendo precauciones como la distancia de seguridad, higiene de manos o uso de mascarillas, con el fin de evitar rebrotes.

"Ahora que llega el periodo de vacaciones y las fiestas de Sant Joan, tenemos que ser más prudentes que nunca, para que un exceso o imprudencia no nos obligue a volver atrás", ha alertado Torra, que ha avanzado: "No me temblará la mano para tomar las decisiones que sean necesarias para velar por la salud de los ciudadanos".

El presidente catalán, que ha comparecido junto con el conseller de Interior, Miquel Buch, y la titular de Salud, Alba Vergés, ha alertado de que los rebrotes en Alemania y China indican que hay que tomar la "máxima precaución" mantener los hábitos a los que "de alguna manera nos hemos acostumbrado".

"Protegernos para proteger sobre todo a los más vulnerables es un deber cívico", ha apostillado.

Así, ha pedido a la ciudadanía mantener la distancia, mascarillas y la higiene de manos, así como alertar a los servicios sanitarios si alguien tiene síntomas de la COVID-19, mantener grupos de convivencia estables, priorizar los espacios abiertos, ventilar espacios cerrados y desinfectar superficies.

En un momento en el que Cataluña recupera sus competencias, Torra ha considerado que "otro estado de alarma era posible" y ha criticado de nuevo que el Gobierno optara por "centralizar" sin "diálogo".

El decreto firmado por Torra determina que a las 00.00 horas de este 19 de junio finaliza la fase 3, deja sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma y decreta el inicio de la "etapa de recuperación" en todo el territorio catalán, en el que se levantan las restricciones de movilidad.

"Decaen los efectos del estado de alarma y hemos recuperado todas nuestras competencias", ha resaltado el presidente catalán.

El decreto también faculta a Vergés y Buch, en su condición de autoridades del PROCICAT, para que adopten las resoluciones necesarias para hacer efectivas las medidas que tengan que regir esta nueva etapa.