Torra traslada al Govern que su apuesta por la confrontación "no excluye" el diálogo

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, que ha afirmado que ambas apuestas son compatibles: "Confrontar democráticamente no excluye acciones de diálogo", ha resumido.

Budó también ha desarrollado qué supone para el presidente catalán una confrontación democrática y lo ha resumido en tres conceptos: "Afrontar políticamente un problema que es político; significa no ceder ante la represión y significa no aceptar ninguna sentencia que no sea la absolución".

