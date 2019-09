De la Torre critica la estrategia de Rivera y su "radicalización" tras dejar el escaño: "No nos votaron para esto"

De la Torre se ha mostrado muy crítico con la deriva actual de Cs, afirmando que el partido ha sufrido una "radicalización en las formas y un comportamiento totalmente inamovible" que no comparte.

"El planteamiento extremo de 'no es no' a una de las posibilidades de tener Ejecutivo aboca a España, o bien a un Gobierno del PSOE y Podemos con apoyo de los nacionalistas y medidas radicales o, alternativamente, a la repetición de elecciones", ha señalado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Cuestionado por las declaraciones que realizó este jueves el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, en las que afirmó que votó "a favor de la estrategia del partido" cuando se debatió el 'no' a Sánchez en el Comité Ejecutivo, el exdiputado 'naranja' ha reconocido que votó afirmativamente en dos ocasiones para mantener la "unidad del partido".

En la primera Ejecutiva que Cs celebró en el mes de febrero, de la Torre votó a favor de la estrategia planteada por Rivera porque llegó a la reunión "cuando todo estaba decidido" y no quiso "romper la unanimidad" de la directiva, dado que estaban en campaña electoral.

Asimismo, el pasado 24 de junio, cuando Luis Garicano planteó reconsiderar la estrategia del partido en la segunda reunión del Comité Ejecutivo, de la Torre trató de impedir la votación "junto a otros compañeros" porque iba a ser "divisiva".

Además, según de la Torre, teniendo al presidente en contra, "que es el que nombra a los miembros de la directiva", la votación no iba a salir. Sin embargo, finalmente decidió volver a votar a favor de mantener la estrategia con el PSOE, pese a que "tenía bastantes dudas".

NO HABLA CON RIVERA DESDE PRINCIPIOS DE JUNIO

Con respecto a su contacto con Albert Rivera, de la Torre ha afirmado que no habla con él "desde principios de junio", aunque reconoce que se han encontrado "varias veces" en la Cámara Baja. "Nos hemos cruzado varias veces en el Congreso, como en el pleno de investidura de Pedro Sánchez, pero no ha saludado siquiera", ha reconocido.

"He tenido unas circunstancias personales poco agradables con esto y tampoco me ha llamado prácticamente nadie de la directiva. Me refiero a que el pasado 26 de julio falleció mi padre y ni siquiera en ese momento", ha lamentado, aunque este viernes ha aclarado en Twitter, por petición del partido, que Albert Rivera no lo llamó tras el fallecimiento de su padre pero sí le envió una "línea de WhatsApp" dándole el pésame.