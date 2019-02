Torrent dice que Borrell "no podrá esconder la vergüenza de tener presos políticos" con vídeos

En el acto 'Ciutats republicanes, ciutats de progés' en Cambrils (Tarragona), Torrent ha hecho estas declaraciones en referencia al vídeo de la campaña promocional 'This is the real Spain', publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para promocionar España como uno de los países más abiertos y modernos del mundo.

El presidente del Parlament ha sostenido que en el juicio por el proceso independentista demostrarán "la gran mentira que es toda esta farsa judicial", y ha añadido que los presos independentistas afrontan un proceso que saben que no será justo.

"Esto no va de banderas, va de hospitales, de escuelas, de servicios públicos. Va de la gente", ha destacado Torrent, que ha afirmado que construirán la república catalana también desde los ayuntamientos.

Torrent ha felicitado por su cumpleaños a la exconsellera encarcelada Dolors Bassa, y le ha dicho que no desfallecerán y que lucharán por "desmontar la farsa de la violencia".

El conseller de Educación, Josep Bargalló, también ha intervenido y ha destacado que el traslado de los presos el viernes fue un momento "muy duro, de tristeza y emoción", y ha explicado que vio a los presos con mucha fuerza.

La alcaldesa de Cambrils, que volverá a ser la candidata de ERC en el municipio, Camí Mendoza, ha descrito su localidad como "un municipio de acogida", donde están trabajando por la cohesión social para hacer frente a las desigualdades.