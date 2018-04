Torrent dice que el TS debe decidir si "respeta" al Comité de DDHH de la ONU

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha considerado hoy que el Comité de Derechos Humanos de la ONU reclama "permitir" la investidura de Jordi Sànchez, por lo que ha subrayado que el Supremo "debe decidir si respeta la legalidad internacional" o escribe "una página oscura" de la historia.

En una entrevista en La Vanguardia, Torrent ha valorado así la situación que se abre tras haber propuesto de nuevo al número dos de JxCat y exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, para ser candidato a presidente de la Generalitat en un pleno de investidura que podría celebrarse esta próxima semana, aunque antes habrá que pedir otra vez al Supremo su excarcelación o un permiso para acudir al Parlament.

A diferencia de la primera vez en la que se le denegó su salida de la cárcel, en esta ocasión Sànchez podrá argumentar que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite su demanda y, a la espera de resolver la cuestión de fondo, ha pedido a España que se garanticen sus "derechos políticos".

En este contexto, Torrent ha subrayado que Sànchez tiene "todos sus derechos políticos intactos" y ha considerado que, pese a estar en prisión preventiva, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pide "permitir su investidura".

Así, "tiene que ser el Supremo quien decida si hace caso a la legalidad internacional o continúa escribiendo una de las páginas más oscuras de su historia", ha remarcado.

Tras la puesta en libertad en Alemania del expresidente catalán Carles Puigdemont, Torrent ha considerado que la decisión de la Justicia germana le reafirma en que "organizar un referéndum no puede ser perseguido en un país democrático, y menos como un delito de rebelión", y a la vez "desmonta el intento del Estado español de criminalizar" al movimiento independentista.

Ante las voces en el mundo soberanista que apuestan por volver a intentar la investidura de Puigdemont, Torrent ha dicho que "el problema es que actualmente el Estado español impide que pueda ser efectiva, porque no se respeta su derecho político".

Aunque ha puntualizado que "eso no quiere decir que nos tengamos que resignar" y ha garantizado que se mantendrá "firme en la defensa del derecho político de todos los diputados".

También ha prometido "insistir en el diálogo" con el Estado, pese a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya respondido a la carta que le envió cuando fue elegido presidente de la Cámara catalana: "Creo que es irresponsable por su parte, pero eso no me hará desistir", ha subrayado.