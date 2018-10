Torrent sólo aceptará los votos delegados de JxCat si subsanan un "error"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, sólo aceptará los votos delegados de los cuatro diputados de JxCat suspendidos por el Tribunal Supremo si se subsana su "error de base" y son ellos mismos quien remiten un escrito para aclarar "personalmente" que delegan el voto en otro miembro de su grupo.

Después de que ayer los letrados del Parlament advirtieran a JxCat de que no contabilizarán los votos de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull si no emiten un escrito a la Mesa para designar a un miembro de su grupo para que ejerza temporalmente sus funciones, esta mañana JxCat, que entendía que no hacía falta presentar ningún documento en este sentido, ha movido ficha.

El portavoz de JxCat, Albert Batet, ha registrado un escrito en el que comunica a la Mesa que "continuará votando en representación" de los cuatro diputados afectados, después de que el Parlament votara el pasado martes un dictamen que rechaza las suspensiones anunciadas por el Supremo.

Sin embargo, fuentes cercanas a Torrent han explicado que este escrito contiene un "error de base que se tiene que enmendar", ya que son los propios diputados afectados quienes deben dirigir a la Mesa un documento en el que comuniquen que Batet o cualquier otro diputado de su grupo votará en representación suya.

Torrent está dispuesto a aceptar el voto delegado de Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull si son ellos mismos quienes firman el escrito dirigido a la Mesa para comunicar en quién delegan el voto, ya que el mecanismo previsto en el dictamen aprobado por el Parlament el pasado martes es "personal", por lo que "deben ser los propios diputados afectados" quienes firmen el documento.

Si no se subsana este error, alertan desde el entorno de Torrent, no podrán participar en las votaciones del pleno, porque el documento que ha presentado Batet "no es válido".