Torrent avisa al Estado de que el conflicto "no se resolverá anulando resoluciones parlamentarias"

Torrent ha replicado de este modo a la decisión del Pleno del Tribunal de Constitucional (TC) que este mismo miércoles ha acordado por unanimidad anular dos resoluciones del Parlament aprobadas en julio y septiembre con las que reafirmaba su compromiso con el derecho a la autodeterminación y en la insistencia de reprobar al Rey Felipe VI, tras estimar los incidentes de ejecución que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó a principios del mes de octubre.

"Los tribunales no harán desaparecer la voluntad de los catalanes y las catalanas de decidir libremente su futuro. Menos censura y más 'Sit and Talk'" (Siéntate y habla), ha dicho Torrent, a quien el TC ha ordenado notificar personalmente estas resoluciones para advertirle de nuevo de las consecuencias, incluso penales, en las que puedan que incurrir si no se abstiene, impide o paraliza cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados declarados nulos.