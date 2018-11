Torrent ve "aún más hundida" la credibilidad de la justicia con sentencia TS

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado hoy que la credibilidad de la justicia española se encuentra "aún más hundida" con la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas.

El Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

Desde Twitter, Torrent ha denunciado que la decisión del Supremo "hunde aún más (si es que era posible) la credibilidad del poder judicial español".

También el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha referido a la polémica de las hipotecas en un tuit: "El dinero del rescate se lo quedan y no lo devuelven, y los gastos de las hipotecas te los hacen pagar. Pero la culpa de que no haya suficiente dinero para políticas sociales la tienen los grupos independentistas porque no votarán el presupuesto del PSOE. Claro".