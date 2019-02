Torrent cree que el Estado criminaliza al Parlament y pide no declarar mañana

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent (ERC), ha acusado al Estado de "criminalizar" el parlamentarismo catalán y, por ello, todos los diputados del Parlament deberían "acompañar" a la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell en su declaración en el juicio del "Procés".

En declaraciones en la plaza de las Salesas, junto al Tribunal Supremo, donde hoy declaran el líder de Ómnium, Jordi Cuixart, y después la expresidenta del Parlament y de la ANC, Carme Forcadell, Torrent ha encabezado la delegación de ERC y otros partidos en apoyo a ambos acusados en el juicio.

Una comitiva con, entre otros, los diputados del Congreso Joan Tardà y Gabriel Rufián, la portavoz de ERC Marta Vilalta y otro dirigentes del partido, así como el marido de Forcadell, Bernat Pegueroles; también la líder de la ANC, Elisenda Paluzie; el número dos de Òmnium, Marcel Mauri; el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens (BComú); el vicepresidente del Parlament, Josep Costa (JxCat); o el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries.

Torrent ha considerado que hoy se juzga a "doce hombres y mujeres de paz", pero ha destacado especialmente que la declaración de Forcadell supone "acusar al parlamentarismo, al derecho de iniciativa parlamentaria y la libertad de expresión de los diputados".

"Hoy hemos de acompañar a Forcadell no solo los diputados independentistas, sino el conjunto de diputados. Nos afecta a todos, seamos o no independentistas, seamos o no diputados del Parlament, sino también parlamentarios de otras cámaras, porque lo que se hace es criminalizar nuestros derechos y al parlamentarismo", ha dicho.

Por ello, se ha preguntado si "de verdad nos conformamos con una democracia donde los tribunales son los que deciden de qué se puede o no hablar en un Parlament" o si "nos conformamos con un Estado que ataca el debate libre del Parlament".

A su juicio, Forcadell se limitó a "permitir el debate en el Parlament" y ha dejado claro que él y su partido "no sólo hubiéramos hecho lo mismo, sino que siempre hacemos y haremos lo mismo: permitir el libre debate en cualquier parlamento".

Torrent, que ha negado que se haya dado malversación por parte del hemiciclo catalán y ha afirmado que "nunca se gastó ni un euro público en el 1-O", ha insistido en su escrito enviado al Supremo ayer informándole de que no podrá declarar el próximo miércoles, al coincidir con el pleno de esta semana en la cámara catalana.

"Hay pleno en el Parlament, soy diputado, tengo que dirigir el debate y mi voto es imprescindible, y de ninguna manera deberíamos tolerar todos los diputados que por tener que declarar en un juicio, se cambien las mayorías en el Parlament. Yo asistiré al pleno y estamos esperando que, conforme al calendario de plenos, se me cite otro día, donde no tengo reparo en venir", ha señalado Torrent, que ha apuntado que aún no ha recibido respuesta del Supremo.

Por último, preguntado sobre el informe de la Guardia Civil en el que se vincula al president Quim Torra con la hoja de ruta unilateral a la independencia, Torrent ha opinado que "sigue el despropósito jurídico y la represión", aunque ha confiado en que el juicio "se verá que todo es falaz, un montaje, una mentira".

Por su parte, el esposo de Forcadell, Bernat Pegueroles, ha explicado que toda su familia ha acudido hoy a apoyarle y ver "cómo responde a todos los inventos que han montado sobre su actuación".