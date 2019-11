Torrent critica que Sánchez "ha optado por la vía del PP" tras el aviso del TC

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tenía la oportunidad de desjudicializar el conflicto con Cataluña y sacarlo de los tribunales pero que "ha optado por la vía del PP".

Torrent lo ha dicho en una rueda de prensa después de conocer que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los tres últimos incidentes de ejecución de sentencia que el Gobierno ha presentado contra los acuerdos de la Mesa del Parlament para debatir sobre el derecho a la autodeterminación, la soberanía del pueblo catalán o la reprobación a la Monarquía, por lo que ha sido requerido, por tercera vez, junto al resto de miembros de la Cámara de eventuales responsabilidades si ignora las resoluciones del tribunal.

"El presidente Sánchez está superando incluso la dinámica absurda, ineficaz y peligrosa desde un punto de vista democrático" del anterior Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, ha declarado Torrent.

El presidente de la Cámara catalana ha tachado de absoluta anormalidad que, en medio de la campaña electoral, el TC "se haya reunido de urgencia para amenazar de nuevo a la Mesa del Parlament y al presidente de esta institución".

Torrent ha manifestado que "la Mesa del Parlament no puede censurar ningún debate" y que no puede limitar los temas de los que quieran hablar, opinar y votar los grupos parlamentarios, porque son asuntos que, según ha dicho, interesan al conjunto de la ciudadanía de Catalunya.

Ha cuestionado que ahora el Parlament no pueda debatir de temas como la Monarquía, la amnistía o la autodeterminación, concepto este último sobre el que la Cámara catalana ha hablado y aprobado resoluciones desde 1989, ha subrayado Torrent.

OTROS PARLAMENTOS

También ha defendido que en todos los parlamentos se pueda hablar de todo, destacando que otros parlamentos autonómicos han aprobado aplicar el 155 en Catalunya, a pesar de que este asunto "sobrepasa, según la teoría del Gobierno español", sus competencias.

"A pesar de que a mí me parezca un despropósito, a pesar de que a mí me parezca una vergüenza que un parlamento autonómico pueda plantear que se aplique el 155 en Cataluña, yo lo defiendo; lo defiendo porque me parece que entra dentro del ejercicio pleno de la libertad de expresión parlamentaria que también reivindicamos para nosotros", ha remarcado.