Torrent, dispuesto a "expulsar" del hemiciclo a diputados que insulten

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha advertido hoy de que está dispuesto a cumplir con el reglamento y a "expulsar" del hemiciclo a aquellos diputados que traspasen "la línea roja" y recurran al insulto o la descalificación personal, aunque espera no tener que llegar a este extremo.

En declaraciones a Efe, Torrent se ha referido a los episodios de tensión vividos en los últimos plenos entre diputados de diversos grupos, aunque ha remarcado que, más allá de casos "focalizados" en determinados parlamentarios, "el conjunto de la cámara se comporta adecuadamente".

"La inmensa mayoría de diputados no solo hace bien su trabajo, sino que lo hace con la educación y el decoro necesario", ha puntualizado Torrent, si bien ha admitido que "es cierto que determinadas actitudes se tienen que limitar, porque no ayudan a la actividad parlamentaria y generan una imagen que no es buena para la institución y para el conjunto de los diputados".

Ha recordado, en este sentido, la reunión del pasado 14 de noviembre convocada por él mismo con los portavoces de los grupos para pedirles que "se corrija la deriva" de crispación que se había emprendido y que se respete el reglamento y el código de conducta de la cámara, y ha asegurado que de aquel encuentro "salimos sabiendo cuál es la línea roja y procuraré que no se traspase".

"Si se traspasa -ha advertido-, al final esto comportará la expulsión del diputado. Pero, insisto, la inmensa mayoría de diputados se saben comportar de una forma muy digna".

Según el presidente del Parlament, en el hemiciclo "hay que preservar la libertad de expresión y se debe poder hablar de todo, pero con respeto y sin traspasar la frontera" de lo admisible, que ha definido como "no llegar a la descalificación personal, el insulto o la degradación personal".

"A algunos les podrá parecer que me excedo y a otros que no llego, esto es un clásico, pero yo aplico lo que estoy diciendo incluso a diputados de mi mismo grupo", ha recordado Torrent (ERC), que ha recalcado: "Me toca a mí interpretar el reglamento y el código de conducta y lo voy a hacer, afecte a quien afecte, y si es preciso, llegaré a la expulsión del hemiciclo".