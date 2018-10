Torrent: Los escritos de la Fiscalía serán "la prueba del algodón" de democracia española

Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), 31 oct (EFE).-El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado hoy que los escritos de acusación de la Fiscalía contra los dirigentes independentistas presos, que previsiblemente se conocerán el viernes, serán "la prueba del algodón de la democracia española".

En declaraciones a la prensa tras visitar en la prisión de Lledoners a los independentistas encarcelados, Torrent ha asegurado que, "en términos de democracia, la única vía posible es la absolución" y que los escritos de la Fiscalía evidenciarán si el gobierno socialista da "pasos decididos hacia la desjudicialización del conflicto" o si se mantiene "en la tesitura del Gobierno de (Mariano) Rajoy".

"No queremos hablar de indultos, queremos hablar de libertad. No queremos hablar de indultos, queremos hablar de justicia. No queremos hablar de indultos, queremos hablar de democracia", ha indicado el presidente de la cámara legislativa catalana.

Así, ha señalado que si la Fiscalía mantiene la acusación contra los dirigentes procesados seguirá en pie "esta farsa judicial", "estas mentiras cocinadas políticamente desde la Moncloa" que desembocarán en "una vergüenza democrática".

Torrent ha afirmado que los encarcelados siguen "fuertes, serenos y dignos, como siempre", y ha reiterado que si el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que los independentistas apoyen los presupuestos deberá dar "pasos contundentes y claros para acabar con la represión".