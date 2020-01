Torrent no pedirá un nuevo informe a los letrados del Parlament sobre Torra

El presidente del Parlament, Roger Torrent, no pedirá un nuevo informe a los letrados de la cámara catalana sobre la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta de diputado autonómico al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Así lo han explicado fuentes parlamentarias a Efe, después de que el PSC haya emplazado a Torrent a consultar de nuevo a los servicios jurídicos de la cámara para determinar si la situación de Torra ha cambiado por la resolución del Tribunal Supremo, que rechaza suspender de forma cautelar la mencionada orden del árbitro electoral.

De hecho, fuentes jurídicas del Parlament coinciden en que no es necesario redactar un nuevo informe, pues a su entender sigue vigente el que ya redactaron hace unas semanas resolviendo que la JEC no tenía competencias para ordenar la inhabilitación de un diputado sobre el que no pesara una sentencia firme, y añaden que la decisión de retirar o no el acta a Torra tras el pronunciamiento del Supremo es "política".

Con todo, el reloj sigue corriendo y Torrent cada vez tiene menos tiempo para decidir si en el pleno que hay previsto para el próximo lunes, el president Torra podrá ejercer como un diputado al uso y participar en las votaciones.