Torrent pide investigar a fondo el reparto al Juzgado 13: "Puede desmontar todo este relato ficticio"

Ha sostenido que existen "dudas más que razonables" sobre esta asignación, por lo que se debe aclarar, algo que no es sólo una exigencia de independentistas y de afectados, sino que es una exigencia democrática, ha defendido en declaraciones a los medios junto al candidato republicano a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, en una visita al distrito barcelonés de Les Corts.

Torrent ha advertido de que lo que está en riesgo son derechos fundamentales y que la causa suma "un conjunto de irregularidades flagrantes" que han llevado a que una denuncia sobre revelación de secretos haya terminado en un proceso general contra el independentismo con interrogantes y prohibiciones de manifestaciones y publicaciones, ha dicho.

Ha resaltado que la causa incluye los registros del 20 de septiembre de 2017, por los que ciudadanos se concentraron ante la Conselleria de Economía, lo que fue el "inicio de una farsa judicial que habla de violencia, tumultos y rebelión", por lo que ha insistido en la importancia de aclarar la adjudicación de la causa a este juzgado y depurar responsabilidades si las hay.

"MONTAJE DE LA DERECHA JUDICIAL"

"Cada vez hay más indicios de que la causa contra el referéndum es un montaje de la derecha judicial para combatir el independentismo y perseguir una idea política", ha aseverado Torrent, que ve opacidad y contradicciones entre las explicaciones dadas sobre la asignación a este Juzgado.

Ha subrayado en que no hay ningún demócrata que no tenga interés en aclarar los hechos, y ha insistido en que hay demasiadas dudas para dar por cerrado el asunto: "No es una cuestión anecdótica menor, es de derechos fundamentales".

Lo ha dicho después de que la defensa de un investigado por el Juzgado de Instrucción 13 haya presentado este martes dos recursos impugnando el reparto de la querella ante el Decanato de los Juzgados de Barcelona y ante el propio juzgado, pidiendo la nulidad de la causa al considerar que se asignó de forma irregular.