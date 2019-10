Torrent enmarca en la "libertad de expresión" la resolución autodeterminación

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha circunscrito al ámbito de la "libertad de expresión" y al de la "opinión" la propuesta de resolución pactada este martes por JxCat, ERC y la CUP que exige la libertad de los líderes independentistas presos y que alude a la autodeterminación.

"Una resolución es un posicionamiento político, no es una ley, no es una iniciativa legislativa, no es una iniciativa parlamentaria que tenga recorrido jurídico, es un posicionamiento político. Por tanto, expresa una opinión, de tres grupos parlamentarios. Esto es libertad de expresión", ha dicho Torrent este miércoles en declaraciones a la SER.

JxCat, ERC y la CUP pactaron ayer una propuesta de resolución en el Parlament que rechaza la sentencia del Supremo sobre el "procés", exige la libertad de los líderes independentistas presos y hace una alusión a la autodeterminación, redactada en unos términos que buscan evitar su impugnación.

Para el presidente del Parlament, en la resolución también hay un mensaje para el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: el de sentarse y hablar para resolver el "conflicto políticamente".

Y en este diálogo "sin cortapisas", según Torrent, ha dicho que quieren hablar de "democracia" y, por eso, ha emplazado a Sánchez a que ponga encima de la mesa "su propuesta para Cataluña".

"Un Estado que se pretenda radicalmente democrático, una democracia madura, no puede pretender retener a la fuerza a una parte de su ciudadanía que quiere ser preguntada sobre su futuro", ha sentenciado Torrent.

Ayer, Torrent se mostró dispuesto a "asumir las consecuencias judiciales y personales" que se deriven del debate sobre esta propuesta de resolución después de que el Tribunal Constitucional hiciera llegar hace dos semanas a él y a los demás miembros de la Mesa una notificación para que se abstuvieran de tramitar nuevas iniciativas similares a las que ya ha anulado.

"Lo que me toca defender en el pleno es que se puedan presentar iniciativas (...), que siempre se pueda plantear cualquier iniciativa. Queremos y debemos hablar de estas cuestiones. Lo que debe hacer el Parlament es posicionarse sobre lo que preocupa a los ciudadanos de Cataluña, más allá del marco competencial", ha apuntado.

Preguntado por el papel de los Mossos d'Esquadra durante los disturbios de la semana pasada en Cataluña, Torrent ha enfatizado que el cuerpo de Mossos es "una policía democrática, que nos hace sentir orgullosos", aunque ha señalado que "ha habido episodios los últimos días que hay que investigar".