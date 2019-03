Torrent manifiesta que "hubiese hecho exactamente lo mismo" que Forcadell

El president del Parlament, Roger Torrent, ha manifestado en el juicio del "procés" que ninguno de sus antecesores ha censurado las propuestas parlamentarias y que, por ese motivo, él hubiese actuado "exactamente" igual que la expresidenta Carme Forcadell,

"No hay propuestas de grupos parlamentarios que se puedan censurar. Nunca las hemos censurado. Nunca las han censurado los presidentes que me han precedido", ha dicho Torrent, que ha comparecido este martes como testigo en el juicio del "procés" a petición de la acusación popular que ejerce Vox.

Particularmente, ha dicho, "nunca las ha censurado la presidenta Forcadell" porque "no podía hacer otra cosa que admitir a trámite las propuestas", ya que "no era nada votado, no era una ley", sino una propuesta legítima que "se tiene que tramitar sí o sí".

"De hecho, yo en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo", que no es otra cosa que "proteger el parlamentarismo y el derecho de participación de los grupos parlamentarios", ha subrayado el actual president de la cámara catalana.

Porque, aunque los letrados del Parlament advirtieron de la inconstitucionalidad de determinadas propuestas, Torrent ha recordado, como ya lo hiciera Forcadell en su interrogatorio, que "esos informes no son vinculantes" para la Mesa de la cámara.

Y, sin salirse del argumentario de su antecesora, ha explicado que "la Mesa se basa en criterios políticos" y que "no valora nunca el fondo de las propuestas por muy inconstitucionales que son".

"Es un órgano político no censurador, no se puede no admitir" una propuesta, ha añadido.