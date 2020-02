Torrent reabre la negociación para pactar los Presupuestos del Parlament catalán con los grupos

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha reabierto las negociaciones con los grupos para buscar un pacto de los Presupuestos de la Cámara antes de que se aprueben los Presupuestos de la Generalitat de 2020, que se prevé que se voten definitivamente el 18 de marzo como pronto.

Fuentes de la Presidencia del Parlament han asegurado a Europa Press que Torrent ha iniciado negociaciones con todos los grupos para buscar un acuerdo, pero que "todavía no hay nada cerrado".

Estas fuentes han explicado que el presidente de la Cámara ha comenzado a hablar con todos los grupos, pero no han concretado si el acuerdo está cerca ni el contenido de las negociaciones.

Sin embargo, fuentes de los comuns han asegurado a Europa Press que han pactado congelar los sueldos de los diputados del Parlament en los Presupuestos de la Cámara, algo que han puesto como condición para apoyar las cuentas en una nueva votación.

Según estas fuentes, los comuns han logrado que se alcance este compromiso para desencallar la aprobación de estos Presupuestos del Parlament, cuyo primer borrador incluía una subida del sueldo de los diputados del 1,75%.

Afirman que se ha propuesto destinar la mayor parte de los fondos que se dejarán de invertir en esta subida a asumir más cotización de los diputados, mientras que otra pequeña parte iría a una reunión de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía --este fue uno de los puntos de desencuentro entre JxCat y ERC en el anterior proyecto--.

Los diputados cobran del Parlament a partir de su sueldo --con cotización a la Seguridad Social-- y de indemnizaciones en función del lugar de residencia: la propuesta pasa por destinar la mayoría de los fondos que no irán a la subida del sueldo a ampliar la parte que se cotiza a la Seguridad Social.

NUEVA TRAMITACIÓN

La tramitación de un nuevo Presupuesto del Parlament requeriría que se validara el proyecto en la Mesa Ampliada de la Cámara, que después debería llevarse al pleno para su votación.

La tramitación de los Presupuestos catalanes de 2020 podría quedar afectada si no prosperan las cuentas del Parlament, algo que no ha ocurrido nunca y sobre lo que hay diversas interpretaciones jurídicas: unas consideran que, si no hay Presupuestos de la Cámara, no se pueden aprobar los de la Generalitat, y otras creen que pueden tirar adelante igualmente.

Las fuentes de Presidencia del Parlament han apuntado que no han pedido ningún informe de los letrados de la Cámara sobre cómo se debería actuar y cómo afectaría la falta de Presupuestos del Parlament porque confían en que no se llegue a este escenario.

CUENTAS RECHAZADAS

El pleno rechazó el anterior proyecto de Presupuestos del Parlament el 27 de enero: se quedaron sin votos a favor; 16 en contra de los comuns, el PP y la CUP, y 82 abstenciones de Cs, PSC-Units y ERC, en una votación en la que no participó JxCat porque no lo pudo hacer el presidente del Govern, Quim Torra, por la decisión de la Junta Electoral Central (JEC).

Fue la primera vez que el Parlament rechazó su Presupuesto, que había tramitado en una Mesa Ampliada con el apoyo de JxCat, Cs y el PP: los comuns lo rechazaron de entrada por la subida del sueldo, mientras que el resto se abstuvo, incluido ERC.

Presentó las cuentas en esa Mesa Ampliada el vicepresidente primero de la Cámara, Josep Costa (JxCat), que tiene atribuidas estas funciones y, tras la abstención de ERC, JxCat se abrió a modificarlas para tratar de asegurar el consenso y el apoyo del presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent.