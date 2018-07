Torrent afirma que los partidos dieron un espectáculo lamentable y pide claridad

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado hoy que los partidos independentistas dieron el pasado miércoles "un espectáculo lamentable" en la cámara que no ayuda a ganar la confianza de los ciudadanos, por lo que les ha reclamado "negociar más" y "explicar mejor hacia dónde vamos".

En unas declaraciones a RAC1, el presidente del Parlament ha lamentado lo que ocurrió después del intercambio de descalificaciones entre los grupos de JxCat y ERC y que en la Mesa no pudiera aprobarse una solución sobre los diputados suspendidos.

Torrent ha negado que hubiese un acuerdo entre JxCat y ERC previo a la reunión de la Mesa y se ha mostrado rotundo al afirmar que sostener esto "es mentira, es falso, no vale todo para arañar unos cuantos votos más, esto no aporta nada, y determinadas actitudes no ayudan a aumentar la mayoría independentista".

"No se pueden hacer afirmaciones como las que se hicieron, no se puede mentir, no había ningún acuerdo, y de aquí que no se aprobara la propuesta basada en el informe de los letrados y de aquí que los miembros de JxCat votaran por separado", ha recordado.

Según Torrent, los partidos tienen que hacer "autocrítica" y aumentar sus esfuerzos para alcanzar acuerdos que, en el caso de la suspensión de diputados por parte del juez Pablo Llarena, tienen que cumplir tres premisas: "Que nadie tenga que dejar las actas, no alterar las mayorías democráticas que hay en la cámara y que los acuerdos adoptados en el pleno sean efectivos".

Ha puntualizado, sobre este último aspecto, que de haberse permitido que uno o más de los diputados suspendidos hubiesen votado en el pleno, todas las resoluciones y leyes del Parlament "habrían peligrado, porque podrían haber sido impugnadas".

Es en este contexto, ha explicado, decidió suspender el pleno después de que la mayoría de grupos se mostraran de acuerdo con esta decisión en la Junta de Portavoces.

El presidente del Parlament ha indicado que ahora mismo no hay ninguna fecha para convocar el siguiente pleno, que podría tener lugar después de las vacaciones de verano, y ha pedido a los partidos que "se conjuren" para llegar a acuerdos que eviten que vuelvan a repetirse "espectáculos nada gratificantes".

Torrent se ha mostrado dolido con JxCat por haber llegado a decir que él estaba "blanqueando el 155" al votar en la Mesa con el PSC, mientras que uno de sus representantes votaba junto a Ciudadanos (Cs), y ha recalcado que ERC "es un partido que tiene a su presidente en la cárcel, una secretaria general en el exilio y una presidenta del Parlament en la cárcel".