Torrent pide al Tribunal Constitucional "Menos censura y más 'sit and talk'"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha deplorado este miércoles la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular tres acuerdos de la cámara catalana y ha advertido de que eso "no resolverá el conflicto político": "Menos censura y más 'sit and talk' (sentarse y hablar)", ha recetado.

El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado varios puntos de tres resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán que incidían en el derecho de autodeterminación y la reprobación del rey y ha vuelto a advertir a la Mesa de la cámara y al Govern de consecuencias penales si incumple sus órdenes.

Desde Twitter, Torrent ha protestado: "El conflicto político entre Cataluña y el Estado no se resolverá anulando resoluciones parlamentarias. Los tribunales no harán desaparecer la voluntad de los catalanes y las catalanas de decidir libremente su futuro. Menos censura y más sit and talk", ha dicho, en alusión al lema utilizado desde las filas independentistas para instar al Gobierno del Estado a abrir una negociación política sobre el caso catalán.