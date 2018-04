Torrent ve "una posibilidad" investir a Puigdemont pero insiste en Sànchez

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado hoy que intentar investir a Carles Puigdemont "es una posibilidad que está sobre la mesa" porque es el "presidente legítimo" de Cataluña, pero ha insistido en que no se pueden resignar a que no se permita la investidura de Jordi Sànchez.

En declaraciones a 8TV, Torrent ha asegurado que comparte con Puigdemont "un mismo objetivo político", que es "dar cumplimiento al mandato democrático" de las elecciones del 21 de diciembre y lograr que haya un "gobierno efectivo", que "pueda gobernar de manera inmediata" y pasar página al artículo 155 de la Constitución.

Para Torrent, es "normal" que se plantee la posibilidad de que Puigdemont "pueda ser investido", aunque al presidente del Parlament "no le corresponde" escoger al candidato a la investidura, sino que debe "escuchar y atender" lo que le planteen los grupos.

Por ahora, ha remarcado, el candidato a la investidura sigue siendo Sànchez, por lo que hay que "defender" sus "derechos políticos" frente a la negativa del Tribunal Supremo de excarcelarlo para que pudiese ser investido.

Por otra parte, ha afirmado que unos nuevos comicios "no convienen" a Cataluña, porque serían unas "elecciones cojas" ya que no todos los candidatos tendrían "las mismas posibilidades de explicarse" en campaña, por lo que el escenario de repetición electoral "no es contemplable de ninguna manera" y hay que "evitarlo".