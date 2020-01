Torrent no se plantea postularse como candidato de ERC a la Generalitat

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho este viernes que no se plantea ser el próximo candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, en sustitución de Oriol Junqueras, y se ha mostrado dispuesto a apoyar a Pere Aragonès "si él decide dar el paso y la militancia lo avala".

En declaraciones a RAC 1, Torrent ha despejado algunas incógnitas con respecto al debate sucesorio en ERC, después de que Junqueras haya sido inhabilitado y condenado a 13 años de prisión por el Tribunal Supremo.

"Estoy a disposición del partido, de lo que me pida Oriol Junqueras. Y me parece que lo que se me pide y lo que yo tengo planteado no es ser candidato a la presidencia de la Generalitat", ha afirmado.

Aragonès, vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, es desde hace meses el mejor posicionado para tomar el relevo de Junqueras, que ya lo ha alabado públicamente como posible sustituto, si bien hasta ahora Torrent seguía figurando en algunas quinielas.

Torrent ha asegurado que Aragonès "sería un muy buen candidato" y ha añadido: "Si él decide dar el paso y la militancia lo avala, yo estaré a su lado".