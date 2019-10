Torrent cree que la única propuesta del PSOE para Cataluña son "las amenazas"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este martes que la única propuesta del PSOE para Cataluña es "la amenaza, los tribunales, la sentencia y la mano firme".

"La actitud del PSOE, que aunque no nos sorprenda no quiere decir que no sea absolutamente decepcionante, es solo amenazar. La única propuesta que tiene para Cataluña es la amenaza, los tribunales, la sentencia y la mano firme", ha dicho Torrent en declaraciones a Catalunya Radio.

Por eso, ha dicho que el PSOE "se está convirtiendo en el portavoz de la derecha más que en un partido que pretendidamente debería ser de izquierdas" y ha reiterado que las instituciones catalanas nunca se han levantado "de la mesa del diálogo".

El presidente del Parlament ha considerado que el escenario político tras la sentencia del 1-O debe centrarse en las demandas de "libertad, amnistía y referéndum".

"Tenemos que manifestar el rechazo político a la sentencia y hacer de la sentencia el primer paso para convertir el referéndum en inevitable. La sentencia abre esta nueva fase política en la que tenemos que hacer una propuesta de futuro", ha dicho.

A su juicio, esa "propuesta de futuro" debe centrarse en tres ejes principales, "libertad, amnistía y referéndum" pero ha dicho que cualquiera de los pasos que haga el independentismo desde este momento tiene que servir para avanzar a efectos prácticos".

"Tenemos que aprovechar la fuerza de la gente, de la movilización, para generar las condiciones objetivas que hagan que al Estado le salga más caro no sentarse a negociar que sentarse a buscar esta solución democrática", ha sentenciado.

Por eso, ha resaltado la importancia de "no generar frustración a la ciudadanía", y para ello cree que es fundamental "explicar la agenda política a los ciudadanos".

"No podemos quedarnos en la queja y en el resistencialismo, porque corre el riesgo de convertirse en una minorización del movimiento político que es mayoritario hoy en Cataluña (el independentismo)", ha agregado.

Torrent ha vuelto a defender un Gobierno de concentración como "una buena fórmula para responder a lo que hemos visto esta semana", en referencia a la sentencia, aunque ha dicho que, para ello, "todos los espacios políticos tendrán que reflexionar".

En esta línea, ha afirmado que ya existe "unidad estratégica" en el seno del independentismo porque JxCat, ERC y la CUP están votando "lo mismo" en el Parlament.