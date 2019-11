Torrent afirma que no reconoce la autoridad del rey Felipe VI

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado este lunes en un acto convocado por ERC en Girona que no reconoce "la autoridad" del rey Felipe VI, y ha afirmado: "Con una república catalana tenemos la oportunidad de deshacernos de una institución caduca" y de "una monarquía corrupta".

En un acto celebrado en un Palacio de Congresos de Girona que se ha llenado por completo, el presidente Roger Torrent se ha posicionado en contra de la visita del rey Felipe VI a Barcelona, y ha justificado las protestas en la calle contra su presencia.

"No reconocemos -ha afirmado el presidente del Parlament- la autoridad de un señor que avala la violencia policial del 1-O (de 2017), no reconocemos la autoridad de la monarquía, y por esto le decimos que los catalanes no tenemos rey".

"Con la consecución de la república catalana tenemos la oportunidad de deshacernos de una institución caduca como es la monarquía española", ha afirmado Torrent, que antes de ser elegido presidente del Parlament era alcalde de Sarrià de Ter (Girona).

"También tenemos la oportunidad -ha añadido- de quitarnos de encima una monarquía corrupta" heredera del régimen franquista, y en este punto Torrent ha asegurado que no reconoce "la autoridad" del monarca español.

Según el presidente del Parlament, la lucha por los derechos sociales corre paralela a la lucha por la democracia, y hoy pueblos y ciudades que quizás no comparten la misma lengua, religión o bandera, tienen en común que quieren "un futuro mejor" para sus hijos.

"Quizás hay ciudadanos que aún no saben poner un nombre a este futuro -ha afirmado-, pero cada vez hay más gente que sabe que dicho futuro pasa por conseguir la independencia de Cataluña y construir una república de derechos y libertades".

El cabeza de lista de ERC en las elecciones del 10N, Gabriel Rufián, ha señalado que "el único obstáculo que hay para que el PSOE pacte la gran coalición -y una abstención del PP es también la gran coalición-, es una victoria del republicanismo catalán".

Una treintena de miembros de los CDR han gritado consignas contra el gobierno catalán y los partidos que la integran, aunque no han interferido en el acto porque se han situado a las puertas del Palacio de Congresos.