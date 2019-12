Torrent apela a la "responsabilidad" de Sánchez y pide no limitar el diálogo

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha hecho este jueves una "apelación a la responsabilidad" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a fin de facilitar un acuerdo entre el PSOE y ERC, y ha pedido no "limitar" el debate político en una eventual mesa de diálogo sobre Cataluña.

En declaraciones a Efe, después de que ayer miércoles ERC hiciera constar su malestar con Sánchez por hablar de las conversaciones sobre su investidura y afirmar que, si hay pacto, "estará dentro de la legalidad y será público", Torrent ha querido dejar claro que los republicanos acudirán a una hipotética mesa de negociación sobre el conflicto catalán defendiendo sus postulados soberanistas.

"No se puede intentar limitar el debate en una mesa de diálogo político", ha recalcado Torrent, que ha precisado: "No se puede poner puertas al campo".

Ahora bien, "si Sánchez tiene otra propuesta política para Cataluña", que no pase por la autodeterminación, "que la ponga encima de la mesa", ha planteado.

Torrent ha hecho una "apelación a la responsabilidad institucional y política" de Sánchez, para que "dialogue y negocie" en un "marco de respeto mutuo y con la discreción necesaria que requieren estos casos".

"Nuestro mensaje para el presidente Sánchez es que si él no se mueve, nosotros no nos moveremos", ha advertido Torrent, en alusión al 'no' inicial de ERC a la investidura de Sánchez si no hay una mesa de negociación para abordar el caso catalán.

"La investidura depende estrictamente de él y de su vocación real para garantizar un diálogo político", ha recalcado el presidente del Parlament y uno de los principales líderes de ERC en la actualidad.

A su entender, "debe haber una negociación concreta, que quiere decir un calendario, con pasos muy determinados, con mecanismos que permitan validar cómo se avanza y se concretan los acuerdos que se adopten", para que esto conduzca a un "escenario de resolución del conflicto político".

"Si Sánchez, por responsabilidad, quiere una investidura y no unas terceras elecciones, ya sabe lo que tiene que hacer y hacia dónde se tiene que mover", ha señalado.

A su juicio, "Sánchez y el PSOE tienen que demostrar si de verdad quieren transitar por este carril central del diálogo político y la negociación, o quieren escorarse de nuevo hacia la derecha, que es la que hasta ahora está marcando la agenda política en el Estado español".

Según Torrent, la Declaración de Pedralbes, suscrita el 20 de diciembre de 2018 por Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "es un buen punto de partida", porque "reconoce que hay un conflicto de carácter político entre el Estado y Cataluña".