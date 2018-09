Torrent: una sentencia condenatoria hará irreversible la ruptura con el Estado

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha advertido hoy que una sentencia condenatoria contra los "presos políticos y exiliados" catalanes "haría irreversible la ruptura entre la ciudadanía catalana y las instituciones españolas", por lo que será "la prueba del algodón de la democracia española".

En un desayuno informativo del "Fòrum Europa Tribuna Catalunya", Torrent se ha referido al juicio y posible sentencia contra los líderes políticos catalanes que permanecen en prisión, pero también a la posibilidad de que pueda convocarse un referendo.

"Un referéndum sobre el Estatut es manifiestamente insuficiente, -ha indicado- y, al margen de que pueden surgir dudas sobre su viabilidad, no es lo que quiere la ciudadanía catalana que lleva ocho años movilizada".

Ha subrayado, en este sentido, que un posible referendo debe incluir alguna pregunta que permita a los catalanes que desean la independencia pronunciarse sobre ella, y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a demostrar que quiere ser un estadista y pasar "del referéndum imposible al referéndum inevitable".

El presidente del Parlament ha insistido en esta idea al señalar que hacer "un referéndum a la escocesa" es "la única salida" para resolver el conflicto político en Cataluña, por lo que ha pedido trabajar para "generar las condiciones" que lo hagan posible.

Después de considerar que con la sentencia de 2010 del TC sobre el Estatuto catalán "quedó roto el vínculo entre legalidad y legitimidad", Roger Torrent ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez "tiene ahora que optar entre reconstruir la legitimidad o renunciar a ella definitivamente".

"Cuando no hay legitimidad a los gobiernos solo les queda imponer la fuerza y la represión, y esta última puede parecer que triunfa, pero a medio o corto plazo siempre se ve que no es así", ha dicho Torrent minutos antes de responder a una pregunta sobre la pretensión de PP y Ciudadanos (Cs) de que se vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Esto no sólo no serviría para cambiar nada, sino que sería respondido de forma masiva por la ciudadanía catalana", ha advertido el presidente del Parlament y miembro de la dirección de ERC.

Ha declinado pronunciarse sobre si, en ausencia de los máximos líderes de ERC -Oriol Junqueras y Marta Rovira- le gustaría ser el futuro candidato a la presidencia de la Generalitat, pero, en cambio, se ha referido a la situación política europea.

"La socialdemocracia europea, en la que me incluyo, -ha explicado- no ha sido capaz de marcar límites ideológicos al avance de la derecha y la extrema derecha, e incluso ha asumido algunas partes de su discurso para no perder votos", lo que ha lamentado.

En este contexto, ha señalado que "Pedro Sánchez tiene que decidir entre apoyar los postulados de la derecha representada por Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) o bien optar por negociar principios democráticos".

"Tiene que decidir -ha añadido- si quiere ser un estadista o un mal político, un Cameron o un Rajoy, optar por la violencia o el diálogo, y si quiere esto último, no será creíble mientras haya presos políticos".

Sobre esta última cuestión, se ha preguntado "cuánta represión puede aguantar una democracia", porque "todo lo que no sea una absolución herirá gravemente la democracia española, y Pedro Sánchez tiene que ser consciente de que es la prueba de algodón de la democracia española".

"Una sentencia condenatoria haría irreversible la ruptura entre la ciudadanía catalana y las instituciones españolas", ha subrayado, antes de señalar que si bien el independentismo "tiene que pensar en la parte del país que no comparte sus objetivos, sin renunciar a nada pero dirigiéndose a ella, los no independentistas tienen que ver que mantener el 'statu quo' no será legítimo si no lo apoyan los ciudadanos".