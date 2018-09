Torrent asegura sentirse "decepcionado" con los primeros 100 días de Sánchez

"La música ha sonado diferente pero la letra no se ha concretado. Si no se concreta en hechos no sirve de nada", ha insistido Torrent, quien ha preguntado a Sánchez si quiere ser como el expresidente Mariano Rajoy o como el exprimer ministro británico David Cameron, en una entrevista este lunes en RNE-Radio 4 recogida por Europa Press.

Preguntado por si hay división entre ERC y JxCat, el presidente del Parlament ha destacado que no hay diferencias estratégicas dentro de las fuerzas independentistas y ha defendido que "el concepto de crecimiento es compartido".

Ha afirmado que "no sirve de nada la competencia interna" y que eso no arregla nada para conseguir su objetivo político, por lo que ha valorado que es más productivo ser valientes y explicar el proyecto político.

En ese sentido, Torrent ha afirmado que en la pasada legislatura se habló mucho de urnas y de democracia: "Hizo que hablásemos poco de qué república queremos y proponemos", por lo que ha apuntado que será algo que se tiene que abordar durante esta legislatura.

Además, ha defendido que la cámara catalana tiene actividad, que "no para nunca" y que se resolverá la situación de los diputados suspendidos, pero que hasta que no esté cerrado no darán explicaciones en detalle sobre ello.

De cara a la Diada, Torrent ha llamado a la participación y ha indicado que no debe ser solamente un acto cultural: "No solo ha de servir para reivindicar el pasado, sino para decidir hacia dónde queremos ir, cada uno desde su planteamiento, y sus valores".