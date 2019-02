Torrent pide una "solución democrática" ante un juicio que no prevé "justo"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha reclamado este jueves "una solución democrática para el conflicto político" en Cataluña ante una "crisis sin precedentes" y a las puertas de un juicio del 'procés' sobre el cual desconfía y advierte que puede llegar a no ser "justo".

Torrent ha leído una declaración institucional del presidente del Parlament acompañado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de miembros del Govern y de diversos diputados de JxCat, ERC, de los comunes y la CUP con motivo del próximo inicio del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo.

"A lo largo del procedimiento judicial -en el que once de los doce acusados son o han sido diputados del Parlament- se han producido múltiples irregularidades y vulneraciones de derechos que no nos permiten confiar en la celebración de un juicio justo", ha afirmado.

Ante esta situación de "excepcionalidad", Torrent ha subrayado que es necesaria "una solución democrática al conflicto político", ya que "la represión no acabará con la voluntad inmensamente mayoritaria" de los catalanes de ejercer la autodeterminación.

Ha expresado, en este sentido, el compromiso de trabajar "sin descanso" para que los conflictos "políticos se resuelvan haciendo política y no mediante los tribunales" y para que "nadie pueda ser encarcelado o se tenga que exiliar por sus ideas".

Torrent ha alertado de que se van a juzgar "12 personas de paz por sus ideas y no por las acciones, pero que no se equivoquen, las ideas no se pueden encarcelar", ha recalcado, además de aseverar que "van a tener a su lado al 80 % del pueblo de Cataluña que rechaza la represión y que no renunciará nunca a decidir democráticamente su futuro".

Según Torrent, "la persecución penal de los representantes del pueblo de Cataluña y líderes de las entidades civiles ha generado una crisis democrática sin precedentes que amenaza los derechos y las libertades de toda la ciudadanía, no solo de los independentistas".

En este punto, el presidente del Parlament ha considerado que "la instrumentalización del derecho penal para combatir adversarios políticos ha de preocupar al conjunto de los demócratas", que no deberían permitir que "se criminalice la disidencia política".

"Hoy somos los independentistas los que nos sentamos en el banco de los acusados, pero mañana podemos ser las feministas, los antifascistas, los ecologistas o los sindicalistas", ha avisado.

Sobre las acusaciones que pesan sobre Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, el presidente del Parlament ha lamentado que se les vaya a juzgar "por haber puesto en manos de la ciudadanía de Cataluña la decisión sobre el futuro político de su país".

También ha reprochado que, desde antes del 1 de octubre de 2017 y hasta ahora, se hayan "censurado publicaciones, prohibido manifestaciones, intervenido comunicaciones, bloqueado recursos de amparo al Tribunal Constitucional, se haya fragmentado la causa judicial y destituido y encarcelado a un gobierno elegido democráticamente".

Torrent ha criticado, asimismo, que "se hayan limitado los derechos políticos de los acusados, que se haya alargado la prisión provisional sin justificación, que se haya coartado el normal funcionamiento del Parlament y que se haya vulnerado la inviolabilidad parlamentaria de los diputados de esta cámara".