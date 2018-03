Torres (PSOE) ve "agotado" a Clavijo y advierte un "final de ciclo" en Canarias

En una comparecencia antes los medios de comunicación ha dicho que se vive un "final de ciclo" en Canarias, con un presidente alejado "de lo que sufren" los canarios y que dibuja un modelo "preocupante" de futuro.

Torres ha criticado que Clavijo haya destinado más tiempo a los deportes electrónicos que a la educación de cero a tres años, donde el archipiélago está "a la cola", al tiempo que no ha hablado de los desahucios o de la reforma electoral.

En su opinión, el discurso ha sido "aburrido y con más autocomplacencia que autocrítica", totalmente "desenfocado" respecto a los problemas reales de la isla, al obviar, sostuvo, una posible subida de las pensiones no contributivas.

Clavijo, en cambio, sí nombró las pensiones no contributivas durante su discurso, sobre las que dijo "reiterar" la "constante reivindicación de Canarias al Estado para que se mejore la cuantía". "Por desgracia, los hechos nos demuestran que no podemos dar por concluido nada hasta que no aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado", concluyó al respecto.